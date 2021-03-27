新疆「血棉花」藝人割席事件中，換轉其他人，香港人反應無咁大，但陳奕迅，大家多少有個期望。當期望落空，失望都難免。可唔可惜？林夕都話，香港要十年至出到一個陳奕迅，當然可惜。

但要知道，陳奕迅真係唔抵爭。佢唔係一般藝人，以佢地位，早已唔係幫人打工，take side應該出自佢本意。我唔敢肯定佢有冇「變賣靈魂」，但好希望佢至少曾經掙扎過。

唔難理解，最近約翰遜帶領英國同歐盟爭疫苗，跑贏幾個馬鼻，都忍唔住爆咗句「英國嘅成功，不外乎貪婪同資本主義」。陳奕迅嘅選擇，學黃子華話齋，揾食啫。

香港人要明白，個世界始終奉行資本主義規則，玩嘅係金錢遊戲。出於經濟利益，甘於放棄信念，唔係咩新鮮事，我敢肯定，好似陳奕迅嘅例子，陸續有來。

陳奕迅另一個可惜之處，係以佢能力同地位，本來最有條件傳承香港嘅文化。

要認清現實，當對家將不斷以市場規模來吸納同利誘港人歸順，未來最重要工作，並唔係出事後，怎樣攻擊同批評下一個陳奕迅。當人選擇歸邊，代表去意已決，再多嘅批評，只有洩憤作用，不能令人返轉頭。

向前看，香港人未來最重要工作，其實係如何守住下一個陳奕迅，爭取「十年至出一個」嘅人才，可以堅持自己信念，企喺香港人一邊。

首要任務，自當傳承廣東歌文化，例如到外國移民，即使下一代當地出世，喺屋企唔好講英文，盡量講返廣東話。其次係令到有心人、有志成為「下一個陳奕迅」的同道人，有足夠獨立自主，至少不用擔心生計。未來喺YouTube見到有心嘅後生仔，大家有餘力就盡量課金支持，話唔定假以時日，佢將會係一個會企喺香港人嗰邊嘅陳奕迅。

尹思哲

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