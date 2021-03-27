新疆棉吹起文革批鬥風潮，香港天字第一號愛國者葉太，立即響應抵制她全屋擁有的唯一辱華名牌Burberry頸巾3條，聲稱不會再戴，但不會燒不會掉，而繼續收藏在家而已，愛國心真的滿瀉一地，路人皆見。

這波新版文革最令人咋舌的，還有一眾與名牌割席的明星，原來只要基於「國家利益」，撕毁或違反一切合約，根據《民法典》中「不得濫用民事權利損害國家利益」，就毋須賠償負責。中國邏輯認為，由於這些品牌辱華在先，就算要打要砸剝你光豬，都是你咎由自取，可任意讓愛國者魚肉。

香港人大鄉里，還在熟習愛國者至高無上的新階級觀念，要向一眾適應能力極快的建制官員好好學習。而金管局總裁余偉文近日就接受愛國媒體訪問，談起愛國就要用的數碼人民幣電子錢包。他鼓勵香港人要用，日後可接入轉數快和香港銀行系統，用作跨境融資和消費，非常方便，非常安全。

數碼人民幣的抱負，最大目標就是推行跨境交易，以取代美元霸權地位。美國現時可透過SWIFT國際資金清算系統，制裁敵對國家和機構，被美國因港區國安法而制裁的林鄭等港官，都是利用SWIFT來執行。因此，數碼人民幣的推出，絕對可為這班愛國者官員重獲金融自由，不用每月數現鈔出糧。

余偉文稱利用內地開發的區塊鏈平台作貿易融資，就可防止企業重複借錢騙貸款。要知道中國推銷數碼人民幣的其中一個賣點，就是具有高度匿名的安全性，只有大額交易才要實名，一般民生轉賬，人行和商戶都不會獲得用戶資料，保障私隱更勝微信支付和支付寶。

基於愛國者至高無上的邏輯，享有匿名功能的前提必然是要愛國，一眾為國犧牲的被制裁官員，當然可好好享用這「愛國包包」，但是其他不夠愛國的人，可能5蚊買個「香港加油」口罩，隨時都會被記錄在案，甚至對你實施金融制裁。

程凱

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