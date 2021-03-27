【本報訊】太古地產（1972）灣仔星街8號貴價新盤Eight Star Street，昨日首推30伙作公開發售，入場費1,551萬元起，每呎折實均價3.69萬元，以首批計，冠絕港島分層單位；即日只沽出7伙，呎價最高貼近4.6萬元，套現逾1.55億元。

三房最貴4,193萬沽

Eight Star Street早前招標沽出兩伙，最貴一伙成交價達4,250萬元，呎價見46,550元。昨晨10時在港島東中心開賣30伙，不過，由於屬貴價新盤，加上未有透過代理買賣，昨日售樓處外人煙稀少，場面相當冷清。

發展商指，Eight Star Street首日累售7伙，包括一至三房單位，以及一伙連平台特色戶。成交價1,696.6萬元至4,193萬元，呎價34,774元至45,926元，總成交額達1.55億元。最貴為18樓A室，實用面積913方呎，三房套房間隔，成交價4,193萬元，呎價見45,925元。

會德豐啟德Grande Monaco昨連沽3伙，涉資逾4,100萬元，單位實用面積由501至573方呎，售價由1,206.8萬至1,504.8萬元，呎價24,087至26,262元。

Monaco及Grande Monaco在3個多月累售477伙，佔可售單位逾86%，套現逾60.7億元，呎價由21,264至35,352元，售價由596.6萬至4,928萬元。

嘉里（683）何文田皓畋3座8樓A室，面積865方呎三房套，2018年9月時以2,626.2萬售出，呎價30,361元。買家月初撻定，遭沒收367.7萬元。最新以2,776.8萬元沽出，呎價32,102元，賣貴150萬元或5.7%。