上一期講到，恒指按周線保歷加通道歷史走勢嚟睇，初步已回穩，進入上落市，如無意外港股周一會跟隨美股高開，從周四低位計睇怕已彈千點，特價時段已過一大半，皆因反彈一定以早段最為juicy。

目前日線保歷加上軸喺29,800點向下延伸，相信短線反彈難以收復呢個位，以周一高開位置睇，大約只有約1,000點或以下水位。要注意嘅係，上落市初期乜嘢都彈，其後會越嚟越難玩，科技股更可能一浪低於一浪。

資金流入物管、內房股，前者明顯係投資者避險心態下博業績對辦嘅板塊，後者就因為PE極低倍感安全。業績期尾聲，數埋有唔少2、3、4 、5倍PE嘅內房，換言之，持有內房只要等樓市維持目前狀況多2、3、4 、5年，就會回本，相對幾年後PE先落到幾十倍嘅SaaS股而言，突然覺得抵到爛。

中央嚴打近年偷雞賣樓嘅招數經營貸，各大城市亦推調控，內房股依然大漲小回，換轉之前已經隊到傻。鬼咩，中外矛盾燒到火紅火綠，更加要保住樓市唔好爆，而多地樓價喺咁強烈嘅調控之下仍然觸及price ceiling，令內房突然變穩陣。

中央設三條紅線防內房高負債，變相益咗一批負債率遠低過100%嘅內房股，可以喺缺乏競爭之下靚價買地或做併購，配合有高股息嘅，更加受追捧，就如合景（1813）、龍湖（960）。要注意嘅係，內房始終係周期股，短線大幅衝破保歷加上軸就食糊，等回吐保持大漲小回就再撈返，實行炒上落。

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