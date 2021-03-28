「人造衛星股」原有兩隻，皆在1996年上市。「亞洲衛星」（原1135）的母企是中信（267），母企2012年提私有化，失敗，年半後再提私有化，成功。市場只餘「亞太衛星」（1045），亦不妨憧憬私有化。

1）亞衛股價曾經瘋狂，1996年掛牌初期6元，1998年8元，2008年金融海嘯時低見0.21元（十年大瀉97%），2015年9.83元（七年低位回升46倍）。現價2.39元，市值22.2億元，三大股東共持有64.33%權益。

2）亞衛最新衛星「亞太6D衛星」，去年7月成功發射，現時在軌衛星服務覆蓋亞洲、澳洲、中東、非洲、歐洲、太平洋地區，服務地區人口超過全球人口75%以上。

3）2020年，亞衛受疫情影晌，營收9.89億元，跌16%；純利2.31億元，大跌36%。往績PE 10.9倍，今年業務服蘇，又有新衛星投入服務，預測PE有望回落至8倍以下。

高息9.4厘

4）去年底，每股NAV 6.4元，PB僅 0.37倍，較6年平均0.77倍折讓逾一半。

5）2020年全年股息22.5仙（末期19仙），盈利倒退股股反增13%，高息9.4厘。公司持淨現金12.9億元，每股1.39元，估計仍會派發高息。

6）亞衛PB超殘、現金多，是私有化誘因。亞洲衛星兩年前私有化，作價PB1.1倍，私有化前亦屬高息股。

＊亞衛現價2.39元，目標PB 0.62倍（照6年平均打八折），可見4.02元，潛在升幅68%。私有化若成真，PB見1倍以上，股價見6.4元以上，悶聲發大財。

同場加映：蒙牛乳業（2319）上周四晚宣佈去年少賺14%，上周五股價反升5%。往績PE 42.7倍，彭博綜合預測今年29倍。

澳優乳業（1717）本月16日晚宣佈末績，去年賺10.04億元人幣，增14%，股價反由績前12.26元在8個交易日內跌至10.44元，跌幅15%。彭博綜合預測今年賺12.93億元人幣，增幅24%，預測PE 11.6倍，較6年平均22倍折讓近一半，較蒙牛折讓六成。

澳優2016年（賺2.13億元人幣）至去年（賺10.04億元人幣），盈利年年増長，4年內每年複合增長高達47%，績優應享高估值。目標PE 18倍，可見16.2元，現價上車可賺55%。華興資本睇21元，廣發證券睇16.76 元。

何車

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