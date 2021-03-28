官媒新華社旗下《中國證券報》報道，華為通過收購訊聯智付100%股權，奪得支付牌照。成為騰訊（700）旗下微信及螞蟻旗下支付寶的新對手。

報道提到，天眼查顯示，深圳市訊聯智付網絡有限公司發生工商變更，上海沃芮歐信息科技有限公司從股東中退出，新增華為技術有限公司為股東，持股比例100%。

資料顯示，深圳市訊聯智付網絡有限公司成立於2013年6月，註冊資本2億元人民幣，法定代表人為王關榮。公司經營範圍含電子支付，互聯網支付，計算機技術服務，數據庫及計算機網絡服務，在線數據處理與交易業務、信息服務業務等。

央行官網信息顯示，2014年7月，深圳市訊聯智付網絡有限公司獲得支付牌照，業務類型為互聯網支付、移動電話支付、數字電視支付，覆蓋範圍為全國。最新信息顯示，目前業務類型僅為互聯網支付、移動電話支付，有效期至2024年7月。

報道亦提到，華為早已在移動支付領域有所佈局。據報導，2016年8月，中國銀聯聯合華為與中國工商銀行（1398）、中國銀行（3988）等20餘家商業銀行舉行合作發布會，宣佈銀聯“雲閃付”全面支持Huawei Pay，銀聯雲閃付涵蓋了NFC等各類支付創新技術應用。

除上述三間公司，小米（1810）、字節跳動字節跳動創始人張一鳴旗下公司亦持有支付牌照。

螞蟻去年11月擱置上市及被逼重組後，《金融時報》報道，北京方面出台了限製網絡貸款的新規，作為對金融科技公司更廣泛整頓的一部分。中國國家主席習近平本月的講話表明，整頓行動才剛剛開始。

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