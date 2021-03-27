台資長榮海運巨型貨櫃輪擱淺堵塞埃及蘇彝士運河事件，原來可以導致每日96億美元貿易損失，亦影響能源、消費品等運送，雖不至於會引爆環球經濟危機，但起碼讓人重新認識運河的戰略意義。

世界有兩條主要運河——蘇彝士運河打通紅海與地中海，實際上是亞洲與歐洲航運貿易的樞紐；另一條河是巴拿馬運河，讓貨輪可以貫穿太平洋及大西洋。

多年以來，香港一直有都市傳說李嘉誠擁有巴拿馬運河，而事實是一個正常國家當然不會把這麼重要的基建賣給他人，實情是在運河主權移交前夕，當地政府就運河兩端Balboa和Cristobal兩大港口25年運營權展開招標，其時和記黃埔旗下「巴拿馬港口公司」在1997年獲得。

李嘉誠中標後曾經引起當時美國國會議員疑慮，認為中國會strangle-hold運河，甚至運導彈到巴拿馬作攻擊美國的發射台，總統克林頓曾公開提到不期望「the Chinese running the canal」會引起負面影響。李嘉誠當時公開回應指該公司不能控制運河，其角色只是貨櫃碼頭。

遊走中美 滿足雙方利益

到2005年和黃又投資10億美元擴建巴拿馬運河港口，並向巴拿馬政府購入兩個碼頭的九成股權，為免再引起中國威脅論，當時美國國土安全部長Michael Chertoff指李嘉誠願破格容許美方隨時核查公司賬目。事實上，李嘉誠遊走中美之間，長期以來可謂滿足雙方利益。

不過至2012年時，一位稱為王靖的商人在香港發起一間名為「香港尼加拉瓜運河開發投資有限公司」，而尼加拉瓜在地理上處於巴拿馬上方，即是繼巴拿馬運河以外再發起新一條運河，王靖甚至與政權簽署獨家商業協議。這間中資公司擺明做李嘉誠世界，不過王靖如一般財大氣粗民企，其內地上市公司信威集團出事，2017年至今累蝕200億人幣；2018年中國政府更公開指未參與及投資運河工程。

有趣的是去年撐中國訂立港區國安法的全球53個國家中，並沒有巴拿馬；相反尼加拉瓜則在名單內。埃及蘇彝士運河堵塞事件或會令美國、中國重新審視巴拿馬運河戰略意義，而中國會否再找代理人重啟尼加拉瓜運河工程，饒有趣味。

程總裁

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