內地收水、美國10年期國債孳息率攀升等，皆使港股由年初牛氣沖天，陷入持續調整。展望第二季，專家提醒要留意股市會否出現餘震，投資者宜更有耐性等低位反彈；亦有專家相信美國會繼續催谷經濟，但通脹憂慮持續，恒指或下試25000點，建議股民增持現金比例，低位撈科技股亦要小心選擇。

以立投資董事總經理林少陽指，美債息上升時，由於增長股未來收入需要以更高的折現率（discount rate）折算回現值，容易拖累估值及股價大跌，特別是未有盈利的股份下調壓力更大，故近期股市調整時，科網股才會帶頭回落。不過，他認為科網股要分兩大類別，例如阿里巴巴（9988）、騰訊（700）等原本有盈利支撐的股份，大市調整時股價相對穩定，「但未來收入重要過現時收入的股份，下行風險很大。」

撈科技股宜慎選

林少陽預期首季港股完成部份回調後，第二季不排除有餘震，因美股有回落風險，故整體投資氣氛難以突然改善。「倉位配置上，擁有穩定收入的價值型股票及增長型股票，比例需更平衡。」

不過，在全球經濟重啟下，年內實體經濟不會很差，林少陽料恒指次季仍有望站穩27000點，維持股優於債的看法。此外，中美關係差亦為政府提供誘因刺激內部消費，但市場早已炒了一輪復蘇股，投資者宜有耐性等低位吼入市，以旅遊及娛樂相關股屬首選，「隨着全球疫苗注射，相信最壞情況已過去，受惠外來消費的零售股上升力度大，特別是一些在內地有強勁銷售網絡的商家，中長線前景更好。」

東驥基金管理董事總經理龐寶林認為，美國第二季會繼續催谷經濟，但在加稅、債息抽升等憂慮下，美股波動較大，提醒投資者要增加現金比例，恒指最差或下試25000點。他並非完全睇淡港股，而金融股、零售股、資源股及內需股仍買得過，特別是銀行受惠息差擴闊，將資金投資長債後，隨債息升高可賺取更高回報。龐寶林指，美國銀行股股價已重返疫情前，港股相對便宜很多，可追落後。

想投資科技股可低吸，但要小心撈貨，例如微盟（2013）業績亦沒有驚喜，不宜入手；但騰訊仍企穩600元以上，去年小程序產生的交易額更按年增長逾一倍，反映業績增長依然強勁，加上並非反壟斷頭號敵人，就值得入手。