中美雙方外交話事人在阿拉斯加開會，一如事前所料，破冰不成，倒是向對方互露冷屁股，正式會議未上，已經同場加映互罵，並且要求記者留下見證。外交離不開作秀，觀眾亦不必太認真。

拜登上台後，中美交鋒的第一回合，美國略見上風。原因是拜登和美國的西方盟友重修舊好，將特朗普種結下的梁子解除，完成圍堵中共的雛型。這些也許是香港侵粉估計不到的。

回顧近代史，在眾西方國家中，美國倒應該算是中共和中國的老朋友，茲舉數例：

美國雖然有份參與八國聯軍入侵滿清帝國，但老羅斯福總統在1909年決定在庚子賠款中，撥款資助中國學生留學美國，清華大學前身便是這些中國學子赴美前的準備學校。

國民黨失大陸，有很多原因，但美國後期停止軍援國民黨，卻是致命的。白先勇為父親白崇禧所寫的回憶錄並屢次提及這點。

1949年解放軍攻下國民黨首都南京，各國外交人員都撤退，當時的美國駐華大使司徒雷登是最後留守的一批外交官。曾任燕京大學校長的司徒雷登，和毛澤東有交情，他一直在斡旋美國和中共的關係，並且多次向毛澤東拋出橄欖枝，毛澤東卻寫了一篇《別了！司徒雷登》罵美國。

如果不是毛澤東不顧其他人的反對堅持派志願軍參加韓戰（林彪借病請辭帶兵），解放軍可能早就打下台灣，美國有可能成為第一個承認中共的非共產大國。

中美關係無疑今天全球地緣政治最重要的板塊，但分析師往往將兩個不同的衝突，混為一談：一是中國的崛起挑戰美國的霸權，亦是坊間常常提到的修昔底德陷阱（Thucydides’s Trap）；二是中國一黨專政下奉行的意識形態和西方普羅價值觀的衝突。

大陸小粉紅將西方對中國的批評和圍堵，通通視作「別人不讓我們崛起」。今天美國人最防的，不是中國的航母、5G或抖音，而是中國堅持執行「具中國特色的社會主義」。

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