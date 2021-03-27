【本報訊】蘇彝士運河大堵塞逾5天，今日當地有望潮漲，或成長賜號脫困時機。不過，投資者依然憂慮事件令石油全球供應緊張，紐約期油和倫敦布蘭特期油上周五同被推升逾4%。商界開始擔心，一旦長賜號擱淺問題未得到解決，將衝擊更多商品市場，包括紙巾、咖啡和歐洲車。

長賜號擱淺發生在上周二（23日），事件為金融市場流傳後，最初油價並非持續走升，於上周四便錄得跌幅，因擔心歐洲針對武漢肺炎採取的封鎖措施引致石油需求顯著下跌，但及後投資者的想法開始有變。Rystad Energy負責石油市場的副總裁Paola Rodriguez Masiu接受路透社訪問時指，有交易員認為蘇彝士運河堵塞對石油運輸和供應的實際影響，比他們之前認為的更大。

千萬桶受阻 紐油重上60美元

長賜號的解救工作，會因天氣不穩定而變得複雜，一旦未能趁這一波潮漲解決，部份環球原油和成品油供應可能會中斷數周。紐約期油上周五飆升4.12%，收報每桶60.97美元，倫敦布蘭特原油期貨則升4.23%至64.57美元。

據報，全球近12%貿易經蘇彝士運河進行，這河道位處地中海和紅海之間，是亞歐海上通道的咽喉。在能源運輸方面，全球約8%的液化天然氣取道蘇彝士運河運輸，據能源情報公司Kpler數據，2020年全球海運原油總量為每日3,920萬桶，其中每日174萬桶經由蘇彝士運河進行，成品油運輸則更依賴蘇彝士運河，每日154萬桶，約佔全球海運成品油貿易的9%。

Kpler形容，「這是有史以來在蘇彝士運河擱淺的最大船隻」，上周五有10艘運油船隻在運河入口等待，船上載有約1,000萬桶石油。

作為全球商業海運的咽喉，隨着運河堵塞曠日持久，其他商品市場同樣會受牽連，尤其用作生產紙張產品的木漿。本來，在集裝箱供應緊張的背景下，木漿價格近月企於高水平，紙張產品製造商維達（3331）和中順潔柔等，剛剛才發佈加價通知。如今蘇彝士運河加劇了問題，全球最大的巴西木漿生產商Suzano指出，雖然集團主要靠散裝貨輪運送木漿，但當市場對運輸的需求延伸至散裝貨輪，集團的木漿亦可能會延遲出貨。

雀巢經蘇彝士運送咖啡豆

咖啡這項日用品亦可能受影響。雀巢（Nestle）等歐洲生產商，會進口來自亞洲等的中果咖啡豆，以製造即溶咖啡，正正是經蘇彝士運河輸送咖啡豆，而且難以尋找其他咖啡豆供應地代替，因為只有巴西和象牙海岸這兩個產地不經蘇彝士運河運輸中果咖啡豆。

長賜號今日若未能甩難，便可能要等半個月後的另一次潮漲。與長賜號同系的長雅號，昨日也出事，因煙囪被撞凹無法開航，卡在台北港口近兩小時。

蘇彝士河癱瘓影響商品供應

石油 高達9%的全球海運成品油供應受影響，刺激油價上周五升逾4%

紙張 加劇本已不暢順的木漿運輸問題，木漿價或再升，維達等紙張產品製造商可能轉嫁成本

咖啡 歐洲從東非和亞洲進口的咖啡豆運輸遭癱瘓，雀巢等品牌的即溶咖啡產品或供應不穩

汽車生產 歐洲汽車製造商的亞洲供應鏈或出現延誤