【本報訊】一手豪宅市道暢旺，二手豪宅物業都受到帶動，貝沙灣有豪宅以4,250萬元成交。

中原高級分區經理黃家俊表指，貝沙灣一個高層單位剛以4,250萬元易手，呎價高達31,136元。單位為貝沙灣1期2座高層B室，實用面積1,365方呎，屬3房套間隔連工人房。黃家俊指，新買家買入單位自用。原業主於2015年以2,950萬元買入單位，持貨6年，賬面獲利1,300萬元，單位升值44%。

樓市交投暢旺，新界區錄得多宗二手成交。將軍澳中心有單位950萬元沽出，持貨6年賺逾180萬元。利嘉閣首席分區董事溫錦駒指，將軍澳中心2期1座低層C室，單位實用面積約668方呎，三房套間隔，以折實呎價約14,222元易手。

據悉原業主於2015年5月，以約762萬元購入，持貨6年轉手獲利約188萬元，物業升值約25%。

都會駅三房售938萬

另外，將軍澳都會駅都錄得一宗成交。利嘉閣分行經理黃金欽透露，將軍澳都會駅3座低層D室，一個實用面積約642方呎的三房單位，去年3月開始放售，業主原叫價960萬元，最終都要減價22萬元，於日前以938萬元以交吉形式成功易手，折實呎價約14,611元。

據了解，原業主約於2010年7月以400萬元購入，持貨約11年，現轉手獲利約538萬元，物業升值約1.3倍。