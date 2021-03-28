樓市過去數月升勢不斷，部份業主開始反價，市場減價盤驟減，二手承接力減慢。據中原地產統計，十大屋苑本周末錄約13宗成交，按周回落45.8%；其中鰂魚涌康怡花園及東涌映灣園雙雙「捧蛋」作結。

中原數據顯示，十大屋苑周末兩日錄得13宗二手成交，較上周末24宗回落約45.8%。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期市場未有刺激氣氛消息，樓市平穩發展；儘管現時買家入市意欲強勁，惟不少業主看好後市，叫價開始進取，部份更反價，增加買家入市難度。

美聯住宅部行政總裁布少明表示，本月樓市火熱，市場不乏「追價」入市個案，加上低息環境持續，在股市波動及套股換樓情況加劇下，利好樓市「新高價」成交頻現，惟樓市大旺同時，不少平價筍盤被消化，部分放盤議幅收窄，買賣雙方心態現兩極。

按地區劃分，美孚新邨本周末錄得3宗成交，跑贏各區指標屋苑；至於紅磡黃埔花園、沙田第一城，以及天水圍嘉湖山莊則各錄兩宗成交。中原地產伍耀祖指，由於市場上盤源短缺，加上部份業主開始心雄，叫價進取，買家需要時間消化；嘉湖山莊本周末成交按周減少兩宗，最新成交包括景湖居11座高層D室，實用面積544方呎，三房間隔，新近以620萬元沽出，呎價約11,397元。原業主於2010年以170萬元購入單位，持貨11年，現沽貨賬面獲利450萬元，單位升值2.6倍。

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