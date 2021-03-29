上午10時20分

《新華社》刊文指資本市場對新能源車行業「泡沫操作」，監管部門應高度警惕，導致汽車版塊異動，當中恒大汽車（708）跌12.78%，報54.95元；長汽（2333）跌3.88%，報21.05元；比亞迪（1211）及吉利（175）亦跟跌，分別跌2.09%及2.2%。

港股最新轉升75點。

上午9時25分

A股靠穩，上證綜指升11點或0.33%，報3,429點；深證成指升32點或0.24%，報13,802點；創業板指升2點或0.09%，報2,747點。

上午9時21分

外圍未有重大消息，港股上周五反彈逾400點後，恒指今低開19點，報28,317點；H指低開28點，報10,937點；科指低開18點，報8,110點；主板成交56億元。

嗶哩嗶哩（9626）首掛，股價潛水2.23%，報790元。

《彭博》引述知情人士指，預計香港將於6月份，向公眾諮詢特殊目收購公司（SPAC）掛牌上市的規則框架，最快年底展開交易；港交所（388）今日股價高開，最新升1.2%，報468.8元。

上周五百度美股及美團ADR分別跌2.2%及5.3%。百度（9888）低開1.4%，美團（3690）跌2.32%，報295元。耀才證券研究部副經理譚智樂指，雖然中概股跌勢有喘定感覺，不過第二上市股份仍要捱沽，「美國中概股星期五急跌，斬倉事件又加劇跌勢，因為港股、美股流通，所以走勢會一致，百度、美團都要跟美股跌。」

他指今次跌市、斬倉是市場回歸理性的表現，過往估值過高，股價仍不斷攀升的股份正在修正。

野村表示，該公司可能因與美國客戶的交易而遭受重大損失，向客戶索賠金額約為20億美元，其日股股價急劇下滑，最低曾跌15%至610日圓，現跌14.18%，報618日圓。

市場料相關交易與最近韓籍Bill Hwang旗下家族基金爆倉有關。Bill Hwang的基金以高槓桿出名，最近重倉中概股，由於持股股價暴跌，旗下家族投資基金Archegos收到其中一家投行的追加保證金通知，但由於無法提供保證金，以致幾家投行需要將Archegos所有持股強行平倉。

另有內媒指，ViacomCBS宣佈發行30億美元普通股和可轉債後股價大跌，這對重倉的Archegos造成嚴重打擊，最終Bill Hwang無力追加保證金，惟有清算自己全部的資產。Archegos官方網站現已關閉。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略