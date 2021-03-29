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趁低吸納｜斜對面舊水務署大樓 俊文珠寶斥7,680萬購旺角地舖

1小時前
有近50年歷史的食環署及水務署辦事處進行重建，對面地舖獲投資者斥7,680萬購入。
(蘋果日報)

重建旺角洗衣街前水務署大樓進行重建，成市區另一較大型重建項目，有投資者趁舖市回落，先行在區內插旗。旺角亞皆老街建興大廈地舖，獲俊文珠寶或有關人士斥7,680萬元購入，呎價10.97萬元。

位於前水務署大樓斜對面的旺角亞皆老街建興大廈，按土地註冊處資料顯示，該廈地下C及C1號舖，上月獲買家RICH JOYFUL LIMITED以7,680萬元購入，地舖約700方呎，呎價約10.97萬元。上述公司董事為陳俊文（CHAN TZUENN MAN）、陳明君（CHAN MING KWAN MICHELLE）、陳廖佩芳（CHAN LIU PUI FONG）、陳浩江（CHAN HO KONG），其中，陳俊文為活躍物業市場的俊文珠寶創辦人，過往購入多個商舖及豪宅物業。現時舖位租戶為奇華餅家，由2018年承租至本月租約結束，據悉，月租約20萬元。

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