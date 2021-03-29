曾傳出債務違約，今日宣布停牌的福晟國際(627)，去年傳出放賣九龍灣企業廣場5層樓面，有消息指，涉及的5層樓面連同16個車位，獲買家斥約8億元洽購至最後階段，以樓面約7.28萬方呎計算，平均呎價約1.08萬元。惟具體交易或出售任何權益以公告為準。

福晟國際去年曾表示，因應經濟下滑，積極考慮委聘專業人士，包括財務顧問透過出售本港物業以重組資產組合，旗下企業廣場3期物業是其中一項。有指寫字樓樓面叫價約10億元，若落實上述洽購價沽出，較其2017年向豐泰地產及資本策略(497)以13.3億元買入價，蝕5.3億元或蝕幅約40%。

旗下何文田喇沙利道晟林於2019年時開售，首批平均呎價31,271元，全幢79伙，至今累售25伙，尚餘54伙未賣，餘貨佔項目總數68%。今年初時，項目更新價單，新增新年特別優惠吸客，16個指定單位獲額外2.5%至4.5%折扣。

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