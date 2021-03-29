今個星期熱話是城中藝人紛紛表態支持使用新疆棉花。我觀奇氏是棉質西裝的支持者，這回也說說棉料。很多人認為，既有100% cashmere羊毛西裝那麼好的布料，珠玉在前，為何仍需要「次一等」的西裝如棉質呢？要知道的是，每種布料都有其屬性，沒有一種布料能四季皆宜一支獨秀。

雖然棉質西裝易皺、光澤感不足，特別是缺少了一種自然的下垂感，一唔小心走路時像拜登般仆了幾仆，身上套西裝保證縐到無得救，但不能否認它透氣能力的確一流。最重要的是，喜愛它的人就是欣賞它那獨有質感，當你第一次穿著時，總有種周身唔聚財的感覺，慢慢會習慣，而且越睇越順眼。

未知大家有無試過夏天接近30度着住件老西在中環行走時，西裝褸內很快就會焗出一種悶熱的熱帶氣旋，是那種隔著衣服都會聞到的高溫汗味。棉質西裝無論是平織的純棉西裝，或是同樣以棉製造，但透過控制不同經紗的張力，令布面呈現泡泡狀的的seersucker，都有一種無敵的散熱功能。它未必能令你成功降溫，但至少能保持著身體的room temperature。

想個性強烈一點，seersucker會是最佳之選，但它的問題是易顯肥。如果說人生第一套棉質西裝，很多人都會說一定是卡其色，它幾乎成了棉質西裝的代名詞，最大原因是這種顏色是棉質獨有的，你不會在羊毛西裝上看到。

就到這裡，有人仍會堅持一年四季都穿著黑色羊毛黑西裝，貪其易打理。但習慣這回事很可怕，專家說過只要在同一件事花上一萬個小時，無論當初是如何的不適應，都會讓你默許成為生活中的一部份。

紅遍大陸、早年曾於溫布頓網球賽上用純正的英國口腔接受訪問，因而被大讚其外語出色的Eason，當年一度很喜歡穿着卡其色棉質西裝。所以說為甚麼棉花突然成為國家民族情感之爭，正正因為它有一種接軌國際的神秘魔力。

觀奇氏

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