「點解無啦啦股災？」

「廢老畢菲特」、「跌1%，走呀！」

「契媽→女股神→Cathie Wood→阿木→XX」

世紀升市引入大量新手股民，呢一批新手股民，有一個特點，就係對下跌完全無法容忍，即使股價下跌幅度好低，或者連升10日後跌1日，都會上網咒罵曾經為佢哋帶嚟賬面財富嘅股票或者基金經理，例如Cathie Wood，可以喺三個交易日內，稱呼由契媽變成一個沒有品味詞語。呢種股民，姑且稱之為怪獸股民。

上年美股升市有兩個時段可被稱為天降黃金雨，分別係8月及11月至1月。8月起因，係蘋果同Tesla拆細。到11月捱完跌浪，乜都升，嗰期應該養大咗所謂日頭賺港紙、夜晚賺美金嘅心態。

GameStop（GME）一生一次（YOLO）變成一個月炒一次，Bitcoin 2020年升4倍更加確認升幅常態化，未計期間無數升幅幾十倍以上嘅加密貨幣，喺所謂科技股股災之中，炒風無停過。所以唔能夠怪佢哋係怪獸股民，因慣咗一日升一倍係新常態，跑得慢已經等於輸，跌更加係冇可能接受。

噚日年輕人叫畢菲特做廢老，今日Cathie Wood同Elon Musk已經變成牛市股神，可以預期，將來股票將會同債券或黃金同級，廢老先炒股票（包括全球股票），真正玩家會炒加密貨幣、NFT，甚至其他更新嘅炒賣工具。

再睇世界走勢，印鈔已經過咗冇得返轉頭嘅時代，債息稍為上升都震到個市散，雖然冇可能日日升，但資產長期上升已經係肯定，唔係因為資產贏咗，而係現金輸大鑊，怪獸股民覺得贏少當輸，可能係投資世界嘅未來，最簡單聯儲局資產負債表2020年升咗76%，你嘅總資產升得少過呢個數，你嘅購買力已被溝淡。

高明

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