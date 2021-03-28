雖然受累疫情影響，但美資行花旗香港去年無論是上客量或新資金均有雙位數增長。該行香港及澳門區行政總裁伍燕儀接受訪問時透露，今年目標增聘1,500至1,700人，力谷財富管理業務。至於香港新開戶口方面，則未見特別受到去年「港版國安法」落實影響。

伍燕儀指，香港區去年核心盈利錄輕微增長勝預期，其中零售銀行新客按年增加12%，新資金亦有44%淨增長。

回顧2019年反修例風波時，作為外資行的花旗吸引不少市民開設離岸戶口，分行更一度湧現人龍。去年花旗香港新客按年增逾一成，伍燕儀指，主要原因是疫情帶動客戶理財及投資需求。對比之下，本地新開戶口情況較受2019年社會事件影響，反而未見客戶特別因為去年「港版國安法」實施而開戶。此外，由於疫情令面對面開戶受阻，去年海外客戶開設離岸戶口更是「接近零（增長）」。

她透露，疫情帶動理財需求下，該行於今年首季仍然保持上客量，資產管理規模及存款均有雙位數增長。至於今年業務策略，她指出，低息環境持續下銀行難有增長，故會力谷財富管理業務，進一步開拓手續費收入（fee income）。

今年計畫增聘1,500至1,700人

現時花旗香港區員工有4,300人，伍燕儀指，今年計畫增聘1,500至1,700人，當中數百名人手會分配至財富管理業務，包括前線客戶經理及後勤員工。隨著「理財通」有望於今年開通，增聘人手可以長遠為此準備，包括提升科技水平，配合日後主要透過網上渠道服務大灣區客戶。

企業客戶方面，她指大部分客戶對今年經濟前景樂觀，料下半年經濟有大反彈，工廠訂單亦見回升，估計銀行貸款增長會較去年改善，資產質素料保持平穩。

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