比亞迪（1211）料，今年首季盈利為2億至3億元（人民幣，下同），按年升約77.56%至1.66倍。每股基本盈利為6分至9分。

公司指，在新能源乘用車領域，公司全新旗艦車型「漢」廣受消費者青睞，持續熱銷。儘管季節性因素對銷量有一定的影響，但公司新能源汽車仍然實現了快速增長。

同系的比亞迪電子（285）公佈，去年收入為731億元人民幣（下同），按年增加37.89%；純利為54.4億元，按年增加2.4倍，每股盈利為2.41元，派末期股息每股0.241元。

公司指，盈利提升主要受益於產品結構的優化和整體運營效率的提高，而去年在疫情下，進軍醫療健康業務板塊，其中醫療防護產品為集團的銷售收入及盈利的增長提供正面貢獻。

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