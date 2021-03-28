一場世紀疫症令旅客絕迹，屹立香港近百年的半島酒店亦受到重創，面臨二戰以來最嚴峻的境況。母企大酒店（045）行政總裁郭敬文接受訪問時稱，去年生意嚴重受挫，惟他依舊從容，皆因主席米高嘉道理（Sir Michael Kadoorie）對生意前景十分樂觀，「他看一間酒店，是看50年、100年後的變化，只有一件事不能妥協，就是必須保持高質素的半島品牌。」

半島於香港、上海、紐約、東京等地營運10間酒店，受疫情影響，去年有6間酒店須停業，導致去年全年虧損，香港半島房價則減至3,000元有找，按年劈價約4成。郭敬文表示，「目前香港半島生意靠本地客維持，情況已較其餘海外酒店理想，不少香港人趁減價機會前來入住，年初政府放寬限聚措施後，生意改善不少，復活節預訂情況亦不錯。」

不過，Staycation只是短暫的救命符，難以與海外旅客的規模比擬，「半島的知名度高，相對其他五星級酒店，海外旅客的比例較高，而他們帶來的房租收入亦較本地客多，長遠要生意復蘇，須視乎國際出遊何時重啟。」他又提到，難預測何時經濟復蘇，現時入境旅客須隔離三周，令本港難有商務旅客，期望有關限制可盡快放寬。

維持貴精不貴多策略 投資趨保守

半島酒店見證香港動盪歲月，二戰時期曾被日軍徵用作司令部一度改名「東亞酒店」，直至戰後重光。郭敬文表示，主席米高嘉道理將目光放得十分長遠，並向他稱：「你不能預料投資50年、100年內，一切會完成順利，於半島近百年歷史裏，世界亦經歷過許多挑戰，關鍵是遇到逆境時，公司有否足夠能力去處理、有否強勁財務狀況去生存。」他又稱，主席對酒店前景感到樂觀，亦沒有因疫情改變發展部署。

集團原計劃倫敦、土耳其伊斯坦堡及緬甸仰光3間半島酒店將於今年竣工，為半島近年少有的新項目，郭敬文承認，項目情況非常不明朗，工程進展受疫情影響，將面臨延期及超支等問題，倫敦、伊斯坦堡預期延至2021年峻工，仰光項目則受緬甸局勢影響，難以預計何時復工。

面對疫情難關，部份酒店集團加快投資中國市場，看中其經濟較快復蘇。郭表示，經過這次疫情，酒店發展步伐會趨向保守，維持貴精不貴多的策略，首要先完成手上項目，以及維持財政健康。「主席的長遠投資策略依然沒有改變，要繼續找最好的地方，興建最高質素的酒店，不一定限制只投資亞洲，會着眼國際重要貿易及金融城市，例如北美洲、歐洲，甚至土耳其，亦會有半島的落腳點。」

香港員工不獲派發花紅

為了維持酒店營運，半島無奈裁員，截至去年底止，員工年內減少約1,842名，相當於總員工數約四分之一。郭敬文表示，受影響的主要是美國員工，由於部份酒店長期須停業，同時香港業務情況較佳，裁員數目僅佔少數，惟今年不會派發花紅。他表示，集團現時財務情況穩健，亦有大股東嘉道理家族的支持，沒有出售資產的計劃，有信心可面對是次難關。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略