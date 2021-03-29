●達利食品（3799）去年收入為209億元人民幣（下同），按年減少1.9%；純利為38.5億元，按年增加0.2%；每股盈利為0.28元，派末期股息每股8.5港仙。

●雅迪控股（1585）去年收入為193.6億元人民幣（下同），按年增加61.8%；純利為9.57億元，按年增加89.6%；每股盈利33.4分人民幣，派末期股息每股19港仙。

人事調動

●鱷魚恤（122）周炳朝已由獨立非執董調任為非執行董事，並委任馮卓能為獨立非執董，今日生效。

公司指，馮卓能現為仁濟醫院顧問局之委員，及曾擔任其董事局主席。

醫藥股

●沛嘉醫療（9996）收入為3866萬元人民幣（下同），按年增加1.07倍；虧損擴大至20.69億元，2019年為5.31億元，每股虧損為4.43元，不派末期股息。

●和鉑醫藥（2142）去年收入為1410萬美元（下同），按年增加1.6倍；虧損增至2.97億元，每股虧損1.69美元，不派末期股息。

●石藥集團（1093）公佈，其附屬公司開發的在研藥物JMT601（主要用於治療非霍奇金氏淋巴瘤及其他血液惡性腫瘤），獲美國食品藥品監督管理局（FDA）批准就晚期非霍奇金氏淋巴瘤(NHL) 展開臨床試驗。

股權變動

●權益披露顯示，順豐控股上周五（26日）於場內以每股3.0333元，出售中國宏泰（6166）25.9萬股，涉資78.6萬元。減持後，順豐仍持有宏泰5.99%，下跌0.01個百分點。順豐2016年入股宏泰9.99%，亦合營建立一個空港城，但去年底順豐曾在場外大手減持宏泰套現1.37億元。

其他

●滙豐推出為香港企業而設的綠色存款，綠色存款以港元和美元發行，存款期限為三個月或以上，中小企的最低存款門檻為10萬港元或2萬美元，發行所得的款項將根據滙豐綠色債券框架，用於為合資格業務和項目提供融資，以推動經濟向低碳、適應氣候變化及可持續發展轉型。惟該行目前未有提供參考利率，發言人僅指息率主要視乎市場情況等因素。

該行過去在港發行市場首批綠色零售存款證及為機構而設的綠色存款證，亦於今年2月發行亞洲首批人民幣綠色零售存款證。

●中國海外發展（688）與中國建築國際（3311）合營公司以投資及開發珠海項目，持股比例為8：2，公司將開發的住宅及商業物業，包括一幅總地盤面積約為 19.22萬平方米的土地，而整體項目預期於2023年第3季度至2024年第4季度期間分階段完成並交付予相關買家。

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