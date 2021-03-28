【本報訊】金管局因應環聯資訊保安漏洞，加速本港引入多於一間個人信貸資料庫（CRA）帶來市場競爭，由銀公負責的招標工作本周截標。消息透露，除已表態入標的鐵腳——現有營運商環聯及挑戰者諾華誠信外，平保（2318）旗下金融壹賬通科技（OCFT），亦擬透過其本港子公司OCHK入標，換言之最少有3間機構將申請CRA營運。

對於公眾關注載有個人借貸記錄等敏感資料的CRA，日後若有中資參與營運，數據會否有潛在被「送中」風險；據了解，就此疑慮，銀公已達成共識，要求所有個人信貸資料服務機構「只可在香港存取及處理數據」，有關安排亦寫入招標文件內。

立法會金融界議員陳振英回覆本報查詢說，金管局一直希望本港有多間CRA，他估計今次入標最少有3間機構，包括市傳的環聯、諾華及平保旗下公司；但由於部份入標者沒有相關營運經驗，當局或要詳細評估能否承擔工作及測試市場承受能力，故銀公可能只先批兩家，待引入競爭再觀察市況才決定增加數目。至於財仔使用CRA的門檻提高，他指短期或會影響需求，長遠計CRA業務仍有發展空間。

對於入標部署，諾華誠信行政總裁何佳意回覆，該公司已做好所有準備工作，對未來發展有信心，「諾華誠信肯定會入標」，但就初步投資額及回本期預算等詳情，則不作評論。該公司創辦人兼董事會主席蘇誠信，為中銀信用卡（國際）前總經理，大股東包括意大利信貸數據公司CRIF及中原集團旗下中原數據，諾華誠信餘下四成股權由港資及中資中小行、內地信用評級公司持有。

環聯香港發言人表示，支持建立強大的信貸資料服務市場，該公司「對自己的競爭能力充滿信心」。

金融壹賬通被問及是否透過旗下本港子公司入標，發言人回覆「沒有評論」。

新系統料明年底投入服務

金管局是引入CRA競爭的推手，發言人稱，該局與銀公等商討引入多於一家CRA的建議，據了解招標工作已展開，之後中介平台及獲委任的服務機構，將進行系統開發及保安測試，料新系統明年底投入服務；至於篩選準則，該局相信銀公會參考顧問建議，按機構專業能力、服務水平及相關經驗等作出決定。

銀公發言人說，正與業界及監管機構研究引入更多CRA讓市民可以選擇，冀今年內完成招標程序。

業界估計，銀公可望上半年選出營運商並公佈委任。由金管局及銀公擁有的香港銀行同業結算有限公司（HKICL），日後負責中央化儲存不同銀行接入的客戶信貸資料，再傳予各CRA共享。

信貸資料庫負責滙集借款人欠債及信貸記錄等資料，提供予信貸方（銀行或財務公司）評估貸款批核。環聯在港經營CRA達40年，載有個人消費信貸記錄逾550萬個，大股東TransUnion在美國上市。