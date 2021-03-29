中國觸控模組龍頭「歐菲光」被蘋果踢出供應鏈名單，股價累跌近兩成。內媒《選股寶》最新報道，歐菲光已把目光投向小米懷抱，成為小米即將發佈的折疊智能手機液態鏡頭供應商。小米（1810）現跌1.5%，報25元；歐菲光（SZ：002456）股價微升0.24%，報8.46元人民幣。

歐菲光本月17日在深交所發公告指，該公司收到「境外特定客戶」通知計劃終止與公司的採購關係，後續公司將不會再從特定客戶取得現有業務定單。據公告指出，該「境外特定客戶」相關業務於2019年佔歐菲光全年總收入22.5%，即大約116.98億元人民幣。

歐菲光是蘋果iPhone攝像頭模組供應商，外界普遍相信公告中所指的「特定客戶」就是蘋果。歐菲光始創人蔡榮軍於集團幹部大會表示，公司不會因該名「特定客戶」而倒下，反而可以去掉包袱，聚焦核心業務和核心能力，並誓言一年內讓外界對歐菲光改觀。

小米將在今晚（29 日）7時30分舉行春季新品發佈會，預計推出全新旗艦級手機，並公佈一款自家開發的晶片。

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