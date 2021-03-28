【本報訊】近年港府力谷年青人投身初創，並經常以GoGoVan（現稱GOGOX）成功晉身獨角獸（估值達10億美元）為「港產」企業少有成功例子，並多次傳出快將成為第一間上市的「港產Startup」，但一直只聞樓梯響。

引入中資 或「58速運」名義掛牌

近日《蘋果》收到GOGOX予投資者的推介簡報，並傳出公司將於今年第三季在港上市。投行消息指，GOGOX已與滙豐、中金等投行溝通上市事宜，並正考慮在香港或美國上市，目前未有最終定案，有關的上市計劃及時間表仍有可能出現變化。GOGOX表示，對報道內容一律不予回應。

簡報提到，公司已與中資「快狗打車」合併成「58速運」，多年來引入大量中資財團，料日後即使成功上市亦會以「58速運」名義，「港資」味蕩然無存。

GOGOX共同創辦人林凱源曾指，希望在上市時，「每一個人都會知道GoGoVan這個品牌」，恐難實現。資料顯示，58速運面對融資被對手Lalamove「爬頭」、大型企業紛紛加入競爭等問題，上市背後原因未必如表面般風光。

2017年，GoGoVan與騰訊（700）持股的內地貨運物流公司「58速運」子公司合併，林凱源將任新成立公司的行政總裁，至2018年改名為「快狗打車」，當地有報道指改名引起中國司機不滿，表示曾有客人戲稱「有狗來接單了」，「接單專嚴都沒有了」。

香港方面亦因「染紅」引起網民反感，聲言抵制，林凱源對此回應：「大家扔晒你部電話，唔好用，入面所有嘢都中國製造」。在2019年「反送中」期間，更被拍到旗下貨車出入警署，多重負面消息下，林凱源亦轉趨低調。