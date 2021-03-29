埃及行衰運，台灣貨輪在蘇彜士運河主要通道附近擱淺，橫卧於航道之中，使這條歐亞主要貨運通道被阻，出現大塞船，而且多日都未能把它移開，歐亞之物資石油可能因此受影響；埃及的老化鐵路系統的一列車中，有人拉緊急手掣而停車，後面的一列車沒有相應停止而相撞，多人傷亡。

禍不單行，開羅一幢大廈懷疑有人在地庫非法施工而導致全幢大廈倒塌。在此期間，台灣兩架戰機在訓練期間懷疑由於機器故障而相撞失事，機師死亡。

如果統計一下，由1月1日至3月25日短短兩個半月，世界上出現8次飛機墜機事件，共死了84人，加上蘇彜士運河事件，這些都是交通意外造成的傷亡。這應驗了今年流年賁卦的預測。

賁卦之卦象是山下有火，上卦為山，下卦為火，上卦代表外環境，山為艮卦，兆象為止，意思是出門行走遇上大山而被迫停止。下卦為火，古代兆象為飛鳥，也代表一切會飛的東西，今天代表飛機。

2020年之年卦是地火明夷，是飛機在地下，所以去年因為疫情而使大部份飛機停飛。此外，去年的飛機意外也很多，只不過主要是軍機而未引起新聞媒體大肆報道。

在天星上，現在的木星正步入真實的寶瓶座之內，正合了所謂木打寶瓶之象。此象是主不利飛機交通之事，與今年賁卦飛機在山下的象配合。

今天有很多朋友已一年多沒有去旅行，但是天象如此，要到年底約11月後，木星開始進入雙魚座，情況才會改善，大家要耐心等一等。

著名建築師及術數家蔣匡文

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