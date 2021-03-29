樓市轉旺，發展商趁復活節長假搶客。長實 （1113） 旗下西半山波老道21 BORRETT ROAD過去沽出分層戶及頂層天池樓王，最新再推標準戶於本周五（4月2日）起招標。

21 BORRETT ROAD最新上載銷售文件，推出15樓7室，實用面積2,316方呎，採用四房雙套連儲物室戶型；單位將於本周五招標。

項目過去售出3伙單位，套現約9.9億元，當中包括上月中以近4.6億元、呎價高見13.6萬元，沽出頂層天池樓王大宅，登上全亞洲最貴分層呎價樓王寶座。

安峯推復活節優惠吸客總值38萬

華懋集團旗下觀塘安達臣道安峯，中原地產向買家送贈復活節置業優惠，名額10個。

中原地產李玉祥表示，於本月2至6日復活節五天假期期間，客戶經中原地產購買安峯，即可獲贈購物禮券，一房單位買家可獲贈18,000元，兩房獲贈28,000元，三房獲贈38,000元，總值38萬元，名額限首10名。

華懋三年前高價投得的觀塘安達臣道首個私樓安峯，提供334伙，上月初首推68伙，折實平均呎價20,363元，屬觀塘歷來首批最貴新盤。上月23日開賣，首天賣出3伙後，至今仍未見新增成交。

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