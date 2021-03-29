看廖啟智做戲有個印象，很多時他在電影裡唸了甚麼對白都記不清楚，但角色的氣場，卻總令人一見難忘。戲骨戲骨，廖啟智的演技，還真的是由骨子裡散發出來。

廖啟智不是吳孟達那類風格鮮明，靠著一套成功方程式去吸引觀眾的演員。相反，他是那種用自己去就角色的演員，不同的角色都會exclusive的演繹方法。總之在銀幕上，你不會見到廖啟智，只會見到一個個與廖啟智長得一樣，但性格風格迴異的角色。這種approach，佬編會形容是水一般的演技，無論放到甚麼容器裡，都能夠裝載填滿。

這也是廖啟智之所以一直能在影視圈打滾這麼久的原因。從奸到出汁的政客，到忠厚老實的士多老闆，廖啟智都可以演得入型入格，而不會令人覺得唔夾。佬編的觀察，那是因為廖啟智的雙眼實在很有戲。

從來沒有想過，那雙單眼皮的小眼睛，竟然可以有那麼多端的細微變化。在大部份時間裡，廖啟智都是一個矇豬眼老好人，但在有需要的時候，那雙眼就可以噴薄出尖銳鋒利而陰騭暗沉的眼神。廖啟智曾經分享過自己最想演甚麼角色，說希望是不用對白、橋段，只需一個眼神，就演出整場戲的精髓。佬編相信當年的理想，廖啟智已經達到了。

不講大家可能不知，廖啟智的圖像曾經有長時間是佬訊的fb cover photo之一。一直覺得，廖啟智演戲的專業態度，有一種非常型的佬味在裡面。

雖然智叔以綠葉聞名，但香港電影的歷史裡，這些演員值得一個更高的位置。因為這種放下自己，成全志業的投入，除了是香港電影藝術的基礎以外，也是香港電影藝術得以成長的動力。

佬訊

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