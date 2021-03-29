城巴及新巴股東漢思能源（554）去年轉盈為虧，蝕4,010萬元，撇除前年已終止經營的收益，則錄得持續經營業務虧損收窄70%。漢思表示，城巴及新巴去年處於虧損狀態，客流量減少，但其公共服務事業現金流穩定，料長遠有穩定收入。

漢思表示，城巴及新巴受到疫情帶來的封關及隔離措施影響，巴士公司客流量減少，處於虧損狀態，不過身為公共服務事業現金流穩定。漢思預計，當今年下半年全球普遍接種疫苗的形勢下，疫情將得到有效控制，封關和隔離措施將逐漸取消，巴士客流量將很快恢復，故從長遠來看，對巴士公司的投資將為該集團帶來長期穩定的收入。

資料顥示，截至去年六月底止全年，兩巴去年均錄得虧損，其中城巴兩項專營權合共轉盈為虧，蝕1.1億元；新巴則蝕4,968萬元，蝕幅收窄30.2%。

用押股收購兩巴

去年新創建（659）以32億元出售予一家財團Bravo Transport Holdings，當中漢思能源持有8.6%股權，另外股東包括私募基金Templewater Bravo Holdings持股90.8%及Ascendal Group持股0.6%。易手後經營兩巴的公司由新創建服務，改名為匯達交通服務。

漢思指出，當時有關收購向中信銀行（國際）訂立貸款協議，以股份押記方式來獲取財務資助，但已於去年12月24日解除股份押記。

漢思能源收入大增

漢思能源截至去年底止全年，收入按年勁增6.9倍至24.8億元，主要由於前年收購上海迪友後帶動收入，佔總收入的92.6%，令貿易業務分部盈利增2.8倍至883萬元，但碼頭倉儲及零售分部業務仍分別蝕347萬元及233萬元。

該集團指出，得益於傳統的碼頭、倉儲業務的增長，以及新開拓的貿易及加油站業務的業績，去年下半年表現好過上半年，展望今年各項業務將保持持續增長的趨勢。

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