律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶成立的安樂工程（1977），去年賺3.01億元，按年升22.9%，每股基本盈利0.22元，派第二次中期股息每股0.07元。以主席潘樂陶夫婦持有公司8.8865億股（佔總股本63.48%）計，可收息6,221萬元。

該公司指，去年共收取內地及港、澳政府補助共9,703萬元，當中9,057.3萬元是來自香港政府的「保就業計劃」。據政府宣傳，保就業計劃的財政支援，是協助公司支付員工的薪金。但安樂工程指，有關補貼是用於扣減銷售及服務成本以及行政開支，並承諾於2020年6月至11月期間不裁減任何香港僱員。

「保就業」袋逾9,000萬元 半年不裁員

安樂工程去年收入51.3億元，按年升14.4%，主要由於來自屋宇裝備工程業務、升降機及自動梯業務的收益按年增加所致。期內，該公司合共呈交約1,532份單項價值逾100萬元的標書或報價，其中281份中標，總值61.35億元，獲授的標書及報價總值75.67億元，按年升16.9%。於2020年12月31日，該公司手頭上未完成合約價值達118.5億元，按年升25.9%。

屋宇裝備工程業務收入按年增18.4%，正在進行中的大型承包項目包括為位於啟德區內綜合用途發展項目提供暖通空調、電氣、消防及屋宇管理系統等綜合項目、 為大圍一個鐵路站提供電氣項目、為位於長沙灣的政府數據中心綜合大樓提供暖通空調、電氣、消防、給排 水、屋宇管理系統及超低電壓的綜合項目等。

不過，該公司的環境工程業務收入則按年下跌17.5%。期內整體毛利率為17.7%，微增0.1個百分點。

對中長期增長保持審慎樂觀

安樂工程預期，多個主要基建招標項目的結果將於今年上半年公佈，包括機場擴充工程及多項醫療設施。該公司又認為，未來仍有充足的增長機會，對2021年業務前景及中長期增長保持審慎樂觀，主要由於政府將有多項大型基建，例如承諾繼續加大公共工程投入，未來幾年每年將斥資不低於1,000億元， 使每年建築相關總體開支將達致3,000億元；政府涉2,000億元的十年醫院發展計劃；10年43萬個的房屋目標計劃；機場第三條跑道計劃； 啟德、東涌、古洞北發展項目；及智慧城市藍圖計劃等。

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