恒大

恒大（3333）公佈，共17家投資方，聯合163.5億元投資持有房車寶80.8%權益的目標公司，目標公司將向投資方發行合共651,380,929股新目標公司股份，總認購價為81.75億元，及賣方同意向投資方出售合共651,380,929股目標公司股份，總出售價為81.75億元。投資方包括中信資本及凱尚國際等。

房車寶運用大數據、人工智能、雲計算、虛擬現實，匹配買賣雙方及共享資源訊息，定位為房產、汽車線上線下交易服務平台。

中國秦發

中國秦發（866）發盈警，料去年全年蝕31億元人民幣，較2019年賺8,140萬元人民幣低。公司解釋，去年由於煤炭儲量減少引致資產重大減值虧損，與及修訂還款時間表引致的債務重組虧損。

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