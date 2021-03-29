多個新盤緊密部署開售，其中富豪酒店集團（078）西營盤皇后大道西160號舊契項目尚瓏上周已上載樓書，最新開放示範單位予傳媒參觀。

富豪國際酒店集團執行董事范統指，尚瓏最快周內開價及開示範單位，預料首批將不少於50伙，並冀趕及復活節長假期開放予公眾及收票。范統續指，皇后大道西多年未有新盤供應，而項目僅提供130伙，「好容易消化」，相信將備受用家及投資者追捧。

對於今年樓價走勢，范統表示，低息環境持續，加上疫情退卻，料各地通關在即，相信今年整體樓價只要「畀少少耐性、回一回氣」，有望重上2019年高位。集團今年將主力推售上述尚瓏，以及富豪悅庭、富豪海灣等貨尾，另有多個項目正值籌備階段，包括筲箕灣金華街9至19號，可建樓面面積約4.8萬方呎，預計最快明年第三季推出市場。

發展商最新開放一房及兩房戶型示位，其中經改動連裝修的一房單位，以18樓E室為藍本，實用面積265方呎，設計師將原有房間間隔牆拆除，換成玻璃層架，增加屋內空間感。全屋以玫瑰金飾，配以幾何圖案雲石地板，風格十足。

至於另一示位為18樓A室，屬實用431方足兩房間隔，單位採用仿木紋地板，配以金飾浮雕牆身，感覺簡約奢華。

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