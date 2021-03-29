新鴻基地產（016）與17家主要國際及本地銀行簽訂一項168億元5年期銀團貸款協議。新地指，是次銀團貸款錄得大幅超額認購，貸款金額將由原來的50億元增加至168億元，顯示銀行業界對新地充滿信心。

是項銀團貸款由新鴻基地產（金融服務）有限公司簽署，並由新地作擔保。貸款包括3成定期貸款及7成循環貸款，年期為5年。貸款款項將用作今年5月到期之150億港元銀團貸款的再融資，以及用作集團日常營運資金。新地指，該集團是信貸評級最高的香港地產商之一，分別獲穆迪及標準普爾給予A1及A+評級，兩者評級展望均為穩定。

新地主席兼董事總經理郭炳聯表示，香港正面對疫情等多個挑戰，是次融資反映對新地及其增長前景充滿信心。集團繼續堅守審慎的財務管理原則，並透過加強其現金流和流動資金以維持雄厚的財務實力。

郭炳聯指，集團未來將推售的新項目充足，其中位於沙田半山的瓏珀山第一期即將開售。中長期而言，隨著多個大型綜合地標項目相繼落成，集團的經常性收入基礎將顯著擴大，其物業投資組合將帶來可觀的經常性收入，包括香港高鐵西九龍總站上蓋的大型項目、上海ITC及杭州江河匯合作發展項目。

郭炳聯續稱，集團將繼續採取選擇性的策略，在合適時機購入土地作發展之用，「憑藉我們過去50年渡過多次危機的豐富經驗，集團相信能再一次將疫情帶來的逆境轉化為機遇，並繼續發展業務。」

是項銀團貸款的協調安排行，將包括中銀香港、農業銀行、星展、工銀亞洲、華僑銀行、滙豐、瑞穗、三菱日聯、三井住友、國泰世華、法巴、恒生、渣打、大華、花旗、創興及興業。

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