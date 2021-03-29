港滙續弱，港元兌美元今日一度跌0.04%至7.7722，為一年新低。除受美元持續上升影響外，近期本港新股上市首日表現亦不盡人意，投資氣氛未能起支持作用，使港元需求下滑。港滙截至中午12時30分，港元兌美元報7.7709。

港元需求縮減是導致港滙走弱的主因。華僑永亨經濟師李若凡認為，銀行體系結餘一直處於高位，反映港元供應充裕；另一邊廂，近期資本市場波動，北水由以往淨流入變成不時淨流出，新股市場暢旺情況不再，百度（9888）及嗶哩嗶哩（9626）相繼破發，影響其後IPO的貸款需求，在目前經濟環境下，貸款需求本已不多，如今連IPO貸款需求亦減弱，均利淡港元。

李若凡續指，若美元持續走強，港匯確實有下行風險，但難在短期內見7.8水平，「過去一般港元大跌均是出現大量套息交易所致，惟現行港美息差不足以套戥」，故她認為港元大跌可能不大。

東亞高級外匯市場策略師葉澤恆表示，近日美元呈強勢，經濟動力或較歐洲強，加上市場憧憬聯儲局縮表時間明朗化，對美元構成支持，若突破92.8至93水平，或有機會向95進發。他續認為，港匯則受限於強美元而有序下跌，稱資金未見明顯流走，不太認為與本港近日資產市場表現，特別是多隻大型IPO破發有關。

金管局總裁余偉文早前接受傳媒訪問指，最近有數隻大型IPO在香港籌集港幣資金後，需要兌回資金往內地發展，故令港滙轉弱，強調人大修改選舉制度無令資金流走。他又稱，隨着往後再有IPO活動，相信資金會再次回來。

另外，香港銀行公會公佈最新的香港銀行同業拆息（Hibor），隔夜拆息升至0.038厘，升0.119個基點；一星期報0.062厘，升0.035個基點。與按揭利率相關的一個月拆息連跌6日，並跌穿0.13厘，至0.129厘；3個月企0.22厘水平。

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