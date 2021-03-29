雖然疫情持續，惟本港樓價指數先行反彈。差餉物業估價署公佈2月份樓價指數，上月私樓售價指數報384.5，按月升0.9%，相比去年2月報373.4點，按年上升2.97%。2月樓價指數為去年7月錄報385.4點後新高。

差估署最新數據顯示，今年2月私樓售價指數報384.5點，較1月的381點上升0.92%，連續上升2個月之外，升勢擴大至近9個月以來最大單月升幅；若與2019年5月的歷史高位396.9點比較，上月與高位之差距收窄至3.22%。

而近期豪宅市道轉好，各類物業樓價升幅中，大型單位樓價升幅較中小型單位顯著。大型單位樓價按月上升2.39%，按年則升2.59%。中小型單位樓價則按月升0.86%，按年上升2.9%，連續上升2個月。不過，私樓租金指數則連跌3個月，2月份報174.6點，按月下跌1.02%，按年則跌5.6%，創下逾4年新低。中小型單位租金按年跌5.56%，大型單位租金按年跌近4%。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，差估署2月售價指數主要反映1月下旬及2月上旬實際市況，當時一手新盤銷情理想，帶動二手交投同告轉旺，加上疫情於二月初進一步放寬，加快買家趁農曆新年前偷步入市，刺激樓市「量價齊升」。預期3月樓價指數升幅將擴大至近1.5%，樓市升勢料進一步加快。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，2月樓價指數反映農曆新年小陽春市況，踏入3月樓價升勢持續，料樓價平穩上揚。

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略