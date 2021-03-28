朋友傳來幾日前某傳媒人的fb post，投訴獅子行閂4點半不合時宜，不考慮「大部份香港人收工都收六點」，今時今日先嘈分行營業時間又係搞笑。

先唔講有部份留言提出，分行按營業時間拉閘是有保安考慮，落閘之後就有其他workload，同埋人哋打工仔準時收工都好合理啫。

再講，武肺疫情期間，個別銀行分行營業時間不時有調整，開一日唔開一日都有發生，甚至因為有員工或者到訪客戶確診，而需要暫停營業消毒。銀行客戶只好醒水，去銀行官網查閱最新通知，適應時代新節奏。

「分行，係咁㗎啦」，唔係慣咗咩？銀行分行服務有先天不足，做唔到7×24，接受唔到，其實仲有選擇，手機就是銀行的年代，香港已經有8間虛擬銀行，一app在手，至少唔使擔心「無卡無錢生活」，前提是有部智能電話，識得基本操作。

當然，虛銀暫時只得基本服務，存款、提款做到，有簡單定期、貸款產品，有扣賬卡以供消費，個別有外滙兌換服務（只可換人仔和美元），確實不足以伴你走天涯。

還望有一日全套銀行服務齊全，可以提供信用卡、投資、理財等服務，細緻到利用大數據、人工智能分析客戶需要及建議合適、個人化的理財計劃。最好可以申請埋離岸戶口，切合港人需要，最好有啲新花臣，畢竟客戶要嘅不再是另一間XX銀行2.0。

今時不同往日，當人們不loop《黃金時代》，反而求共鳴而哼起《WARRIOR》，「封閉嘅態度 我畫上句號 新世界創造 一班被選中嘅細路 不驕 不傲 不斷變化再進化 引發 連場風暴 訊號 收到 出發偉大航道」，你就知道經典可以推翻，或者有一日，某些虛銀可以成功創造潮流， 寫下銀行歷史的新篇章。

杜夫人

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