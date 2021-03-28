【本報訊】一手市場缺乏大型新盤推售下，相關成交持續於低位徘徊，過去周末僅錄得58宗。不過，多個新盤正密鑼緊鼓部署開賣，其中由會德豐、信置（083）等五家發展商聯手打造的西南九龍維港滙III上周突擊開價。發展商指，項目最快復活節檔期開賣。

會德豐常務董事黃光耀指，維港滙III或將於短期內加推，並將視乎收票情況，有機會於復活節長假檔期開售。另信置營業部聯席董事田兆源表示，項目是次以折實平均呎價約2.58萬元首推，仍屬「開心價」，相信加推單位有一定加價空間。

此外，長實（1113）旗下沙田名日．九肚山最新落實於下月1日推售73伙，包括35伙以價單形式出售，另有38伙則為招標發售。值得留意的是，發展商新近為下月1至11日入市該盤的買家提供建築期付款，買家毋須壓力測試，即可向發展商承造一按80%，惟入伙前須付樓價10%及提供入息證明；而樓價餘款則於入伙時付清。

逸璟．龍灣減價近一成

不過，內房中冶置業（1618）旗下青龍頭逸璟．龍灣新近更新價單，當中約有23伙單位定價錄約8%至10%減幅。其中減幅較顯著為1座2樓A室，屬實用928方呎三房戶，最新定價為1,461.8萬元，呎價約15,752元；單位於2018年12月首度推出時，定價為1,620.3萬元，即最新定價減價約9.8%。另項目同時出售車位，若買家選擇指定單位，車位可獲半價折扣優惠。