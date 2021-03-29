聯交所上市委員會譴責及批評光宇國際（1043）及其10名董事，在出售及收購目標公司時未有按《上市規則》行事。

聯交所譴責光宇國際執董及主席宋殿權、執董羅明花、李克學、邢凱，及劉興權；並批評執董張立明、獨立非執董高雲智、李增林、朱豔玲、及前獨立非執董肖建敏等人。

聯交所表示，有關董事沒有採取足夠行動，確保該公司遵守《上市規則》，亦未能履行有關該公司內部監控的職責。

該公司及有關董事已被聯交所制裁。該公司亦被指令委聘獨立專業顧問，以檢討內部監控措施；及委任獨立合規顧問，有關董事亦被指令參加培訓。

聯交所指出，在2017年至2019年間，集團將旗下3家非全資附屬公司的股權售予獨立第三方，有關交易構成非常重大的出售事項。但公司沒有遵守匯報、公告及獲取股東批准的規定。

另外，公司在2019年向光宇集團收購一家公司2成的股權，當時宋殿權兒子為光宇的大股東，故光宇為該公司的關連人士，收購事項亦構成關連交易，但該項交易未有尋求獨立股東批准。

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