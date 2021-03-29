「打機股」雷蛇（1337） 自2017年上市以來，業績年年見紅，到2020年終於修成正果，首次錄得盈利，雖然只賺562.6萬美元（折合4,360萬港元），但也是飲得杯落，股價自去年4月低位0.89元計，至今累升183%，仲有無得去？同大家分析吓。

根據廣發證券最新報告，單計下半年，雷蛇經調整淨利潤已達4,300萬美元，較上半年蝕900萬美元大為改善，主要受惠硬件產品市佔率增加，以及高毛利的服務業務強勁增長。公司預期，今年營收將維持高增長，而硬件利潤率將持續改善，加上財務狀況穩健，淨現金600萬美元，可用作回購及併購之用。

弦猶在耳，雷蛇業績後就連續兩日大手回購，上周四先掃1,012.7萬股，翌日再買600萬股，兩日合共花費3,823萬港元，相當積極，也反映現價具一定吸引力。假設今年上半年核心盈利維持4,300萬美元，過去12個月盈利將達8,600萬美元，預測市盈率只有33.5倍，以剛剛扭虧的公司而言，上行空間仍然巨大。

展望未來，遊戲硬件繼續帶來穩定收入之餘，電子支付及雲遊戲的發展潛力將成為估值的支撐點，更值得投資者關注。走勢上，雷蛇業績後陽燭突破橫行區，短線阻力為2.7元，升穿將向新高進發；已持貨者可以2.2元作止蝕離場位。

魏力

證監會持牌人，未持有上述股份財務權益。

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