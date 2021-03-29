財經事務及庫務局與公司註冊處表示，因應公眾提高對個人資料保障的關注，現就公司查冊提出新建議，並分3個階段實施新例。在首階段，容許公司不讓公眾查閱董事通常住址、董事及公司秘書的完整身分識別號碼。

第二階段於2022年10月推出，在此後登記的所有公司文件，如載有「受保護資料」，包括有關人士的通常住址及完整身份識別號碼，公司註冊處將不提供有關資料予公眾查閱，並只可由「指明人士」申請查閱，例如資料當事人、公司成員、公職人員或公共機構等。

第三階段於2023年12月起實施，所有於第二階段實施前，載列於公司註冊處的「受保護資料」，可向公司註冊處申請不提供該些資料予公眾查閱。當局擬於今年5月向立法會提交有關附屬法例，進行先訂立後審議的程序。

會計師公會會長鄭中正回覆表示，有關建議將影響會計師工作。他舉例，會計師往往會根據董事通常住址、身份證號碼去核實某項交易是否屬關連交易，「如果只係得名無身份證，但又有同名同姓嘅人，好難核實。」

鄭中正表示，類似事件已在2013年發生過一次，雖然當時議案遭立法會否決，但公司註冊處在2018年新增了查冊目的，其所提供的選項亦十分含糊，令用作盡職審查、法證工作的會計師根本「剔唔落手」。

他認為，「（收緊查冊）大勢仲郁緊，唔知收窄到幾多，暫時都只可以頭痛醫頭，腳痛醫腳。」目前仍難評論對其他行業的影響，但他表示會積極與公司註冊處溝通，為業界爭取窗口。

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