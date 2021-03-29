早年以高價開售的新盤湧現蟹貨。市場消息指，銅鑼灣希雲街曦巒低層C室，實用面積428方呎，屬於1房間隔，去年中已放盤，最初叫價1,280萬元，惟一直乏人問津下，最後減至988萬元沽出，呎價23,084元。

資料顯示，原業主疑為內地客，於2012年以1,231.3萬元一手買入，持貨9年賬面蝕讓243.3萬元，蝕幅兩成。金朝陽集團（878）發展的單幢盤曦巒，二手幾乎賣一間、蝕一間，近兩年錄得的10宗成交，只有一宗賬面獲利2%，甚餘９宗全部蝕讓，堪稱「市區蝕讓之王」。

港島單幢盤另一宗蝕讓，為筲箕灣譽都低層E室，實用面積467方呎，2房間隔，原業主2011年以811萬元，剛以830萬元賣出，持貨10年僅升值2.3%，扣除使費後，料明賺實蝕。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略