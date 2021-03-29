歐洲股市早段向好，美國三大指數期貨均跌，納指期貨跌0.61%或78點，至12,888點，道指期貨跌0.48%，至32,795點；標普500指數期貨跌0.6%，至3,941點。

德國DAX指數升0.18%；英國富時100指數跌0.33%；法國CAC40指數升0.02%；意大利富時MIB指數跌0.12%。

高盛在上周五美股開市前拋售5,000萬股騰訊音樂（TME）、3,200萬股唯品會（VIPS）及1,000萬股百度（BIDU），全屬中概股，價值66億美元。中概股盤前普遍續跌，百度跌3.41%；騰訊音樂升0.25%；唯品會跌5.19%；跟誰學（GSX）跌3.87%。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略