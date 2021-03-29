恒生指數公司公佈會推出4項新指數，分別為恒生滬深港清潔能源指數、恒生滬深港智能及電動車指數、恒生港股通高持股50指數及恒生A股通高持股50指數，均每隔兩秒計算及作即時發佈。

恒生滬深港清潔能源指數，會追蹤從事清潔能源相關業務的滬深港上市公司的表現；而恒生滬深港智能及電動車指數，則會追蹤智能駕駛和電動汽車價值鏈中的滬深港上市公司的表現。選股均要求互聯互通下交易的A股和恒生綜合指數成分股。

恒生港股通高持股50指數，會追蹤內地投資者通過港股通持有市值前50名港股公司的表現。恒生A股通高持股50指數，則追蹤香港及國際投資者，通過滬深股通持股最高50間A股公司的表現。

另外，恒生指數公司亦已授權博時基金管理以恒生醫療保健指數作為交易所買賣基金的追蹤指數。相關基金於2021年3月29日在上海證券交易所上市。截至2021年3月19日，該交易所買賣基金的資產 管理總值約3.08億元人民幣。

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