【土地問題三之二】

本報上周報道，在過去兩個賣地年度，18幅已出售的住宅地皮當中，僅有4幅獲批出圖則，其餘14幅未有動靜。至現時為止，上述地皮無一幅有施工迹象。有業內人士踢爆，現時市況不佳，賣樓去貨速度放緩，不少發展商會花樣百出，如連番改動建築圖則、或延遲申請入伙紙等，務求拖慢建屋進度，變相托高樓價。

過去兩個年度已出售的18幅地皮，涉及68.1萬方呎樓面，14幅未有取得合資格的建築圖則進行動工，當中更以中資地產商佔絕大多數。其中以中海外為首的財團，於2019年11月以159.5億元投得九龍東啟德第4A區2號地皮，但至現時為止已16個月，仍未獲批建築圖則。本報查詢屋宇署，該署回應指，認可人士向該署呈交圖則申請批准及展開工程的書面同意，是按《建築物條例》規定而呈交，屋宇署有保密責任，直至該項工程已完成為止，除非得到有關申請人同意，否則不能向第三者透露關於申請及審批的細節。

「一年改六次已拖到下年」

中科監測主席潘焯鴻接受本報訪問時直言，有發展商因個別原因、花樣百出拖延推盤步伐。他透露最常用的方法為不停修改建築圖則，改動單位格局或座數，「每次屋宇署審批都有法定時間，如果不停重做圖則，一年改六次就已經拖到下年。」潘焯鴻表示，政府賣地條款設有「建築規約日期」，以規定發展商須在指定期限內完工並取得入伙紙。一般來說，年期長達48至72個月，亦即4至6年，發展商一旦逾期會遭罰款。

然而，發展商仍可就建屋工程申請延期，並補地價，而補價金額是按延遲年期遞增，由延遲一年須補交原地價2%遞增至第6年的32%。「咁可以想像有發展商情願補地價增加成本，都未想在逆市時賣樓。」

另外，潘焯鴻又稱，有發展商亦會開設多間空殼公司，採用秘密內部轉讓形式，將現樓新盤單位轉售予其他自己所開設的空殼公司，俗稱「左手交右手」，亦是托高成交量及樓價的一途。

香港城市大學建築科技學部高級講師潘永祥表示，「如果發展商諗住拖慢嚟賣，可以唔出入伙紙住，拖慢落成。」潘永祥又指，由於未有空置稅，發展商可掌握樓宇何時落成及取得入伙紙，視乎當時樓市走勢決定。

記者 潘曦報道