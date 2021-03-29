沙田九肚山富豪．山峯新近以4,573萬元，售出一伙四房單位。
新盤成交持續暢旺，其中百利保（617）及富豪（078）沙田九肚山富豪．山峯，最新以4,573萬元沽出一伙四房大單位。
富豪．山峯2座2樓A室，屬實用2,107方呎四套房戶型，新近連一個車位以4,573萬元售出，呎價約21,704元。項目本年迄今累售12伙單位，為集團套現約6.6億元。
尚悅．天城洋房招標2,839萬沽 呎售1.56萬雙破頂
恒地（012）旗下元朗唐人新村洋房新盤尚悅．天城，過去連續以新高價沽出多幢洋房，最新則以2,839萬元售出1號屋，呎價高見1.56萬元，再創項目雙破頂成交。
尚悅．天城1號洋房，實用面積1,825方呎，屬四套房間隔，另連161方呎前庭、429方呎花園，以及433方呎天台，新近透過招標形式，連一個車位以2,839.2萬元售出，呎價達15,557萬元，打破項目上周五以高價2,680萬元、呎價1.49萬元沽出洋房紀錄。
項目至今累售7幢洋房，套現逾1.77億元；目前尚餘9幢洋房待售。
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