昨日看到友欄程凱寫數碼人仔，想起戚風生還有一篇央行加密貨幣的文章未找數。咁啱美聯儲主席鮑威爾上星期出席國際結算銀行（BIS）會議講到加密貨幣，正好再續這個題目。

傳媒集中報道鮑生如何貶低加密貨幣，卻忽略了鮑生講了「不急」推行數碼貨幣項目（原文是”we don’t need to rush this project”）這個重要訊息。其實這等如告訴大家，美國都準備加入這場央行數碼貨幣（CBDC, Central Bank Digital Currency）的戰場。

拙欄上次寫過，全球央行看着Bitcoin為首的加密貨幣壯大，已經醒覺it is not a joke。所以都抱住「if you can’t beat them, join them」態度加入戰場。巴哈馬去年10月便推出全球首個CBDC；同期人民銀行亦在深圳試行數碼人仔。相比之下，美國CBDC項目去年8月才開波，明顯慢咗半拍。

看着這幾年科技的發展，大家都明白game changer takes all的道理，就是誰先做大做強，誰就說了算。鮑威爾也許可以不放bitcoin在眼內，但肯定不能輕視數碼人仔的野心。數碼人仔就是一件made in china的金融武器，用來突破美金系統的多年制肘。不過，數碼人仔並不只美國一個對手，據BIS最近一個調查顯示，全球六成央行正在考慮發行CBDC。CBDC大混戰的結果除了是國力競賽，更大機會變成淘汰私營加密貨幣的轉捩點，投資這類資產的朋友自己睇路了。

戚風生