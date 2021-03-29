韓籍基金經理Bill Hwang旗下家族投資基金Archegos的高槓桿投資傳被投行強行平倉，最終拖累野村及瑞信遭受重大損失，其中野村向客戶索賠金額高達20億美元，反映投行向對沖基金提供高槓桿所曝露的巨大風險。

事實上，今次Archegos爆煲源自於其槓桿比率奇高，並且經歷一連串連環不幸事件。市傳Archegos基金資產150億美元，而實際承擔的風險（Gross notional exposure）就接近800億美元，意味槓桿超過5倍。

有不願具名的本港對沖基金經理指，行內一般槓桿比率僅1.3倍左右，風險屬於可控，但由於Bill Hwang是傳奇級對沖基金經理，投行會因為其輝煌戰績而樂意提供較高槓桿。於高槓桿的前題下，Bill Hwang重倉TMT及中概股，但不幸遇上三隻重倉股Viacom（VIA）、霧芯科技（RLX）及線上教育公司跟誰學（GSX）罕有地因應不同原因而連環暴跌，導致最終爆煲。

Viacom由年初36美元，急升至衝破100美元，但隨著於高位宣布配股，股價連日急瀉；及後霧芯科技與跟誰學接連受到中國當局政策打擊，前者受累加強監管電子煙規管，與傳統香煙監管或睇齊；後者則受累當局打擊校外培訓，導致股價腰斬。

由於持股股價短時間內連環暴跌，當其中一家投行追加保證金而Archegos無法提供，便需要將Archegos所有持股強行平倉，最後火燒連環船。

該對沖基金經理指，對沖基金向投行提供的保證金除了是現金外，更常見是抵押股票，故投行斬倉後，實際能夠收回的保證金有機會出現價差，導致出現巨大損失。他續指，以Archegos的大型規模而言，若非該三隻重倉股於短時間內接連暴跌，相信基金其實有能力於月內出售其他股份套現補倉。

星展財資市場部董事總經理王良享亦指，對於今次有基金爆煲，相信主要與其重倉高估值股份有關。隨著美國國債長息上揚，高估值股份近月持續受壓，「基金想走都未必走得切」。當股價跌勢過急，而基金無力補倉，投行便需要斬倉止蝕。

雖然投行於開倉時有收取保證金（若5倍槓桿，即需要提交20%保證金），理論上可以保障銀行因為市況轉差，投資者不履行合約而造成的損失。不過，王良享指，當市場流動性不夠，銀行斬倉時有機會未能全部於特定價格止蝕，造成滑動價差（Slippage），此部份通常需要客戶找數，「但如果基金已經清盤，相信只可以告上法庭」。

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