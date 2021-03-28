近年港府力谷年青人投身初創，並經常以GoGoVan（現稱GOGOX）成功晉身獨角獸（估值達10億美元）為「港產」企業少有成功例子，多次傳出快將成為第一間上市的「港產Start-up」，但一直只聞樓梯響。

近日《蘋果》收到GOGOX予投資者的推介簡報，並傳出公司將於今年第三季在港上市。投行消息指，GOGOX已與滙豐、中金等溝通上市事宜，並正考慮在香港或美國上市，目前未有最終定案，有關的上市計劃及時間表仍有可能出現變化。

簡報提到，公司已與中資「快狗打車」合併成「58速運」，多年來引入大量中資財團，料日後即使成功上市亦會以「58速運」名義，「港資」味蕩然無存。

GOGOX共同創辦人林凱源曾指，希望在上市時，「每一個人都會知道GoGoVan這個品牌」，恐難實現。資料顯示，58速運面對融資被對手Lalamove「爬頭」、大型企業紛紛加入競爭等問題，上市背後原因未必如表面般風光。

GOGOX表示，對報道內容一律不予回應。

料香港業務僅佔1%

簡報於去年12月以「58速運」發出，提到公司以「快狗」品牌在中國經營，以GOGOX品牌在香港、新加坡、韓國、台灣、越南及印度經營，在逾339個城市為逾2,600萬註冊用戶提供服務。公司在最近完成的B輪融資中，投資者包括阿里（9988）旗下菜鳥、中俄投資基金、大灣區共同家園投資等，交易後估值為12億美元（約93億港元），2019年GMV（成交金額）達33億人民幣。集團創辦人兼董事長為陳小華，林凱源在職銜為「聯合首席執行官」。

簡報亦指，公司在7個國家或地區潛在市場總額達2,180億美元（下同），當中中國就佔2,000億，香港僅為23億元，佔整體僅約1%。

GoGoVan勵志故事曾被各大傳媒爭相報道

翻查報道，林凱源出生於九龍灣木屋區，公屋長大，父親是個裝修工人，中學會考失敗了兩次才考進恒生商學書院（現為香港恒生大學），之後沒有在香港完成學業。反而透過申請加州一社區大學的英語課程，拿到了美國學生簽證，父母用積蓄買了一張單程機票，之後在當地半工讀申請加州大學柏克萊分校商學院。

林凱源2010年以成績名列前5%畢業，但遇上金融海嘯，決定回港，與同學鄧權威及關俊文一起創業，創辦了廣告公司BoxAD，後因工作需要，電召貨車遇到問題，令公司轉型成「call車平台」，於2013年7月以2萬元創辦GoGoVan。

林凱源曾指，公司成立初期融資十分困難，幾經辛苦才找到AV Concept（595）行政總裁蘇智安投資數十萬元。自始公司平步青雲，開業3年成功搶佔香港「貨van」市場，更吸引阿里等著名投資者入股。其勵志故事曾被各大傳媒爭相報道，稱「草根力量，貨Van、Call台，就是夠貼地」，更曾被「見過Steve Jobs」的創科局前局長楊偉雄點名力讚，成近年香港科創界一大神話。他多次向傳媒提到未來上市首選地必為香港，因為「始終公司一直紮根香港」。

與中資合併後負面消息不絕

2017年，GoGoVan與騰訊（700）持股的內地貨運物流公司「58速運」子公司合併，林凱源將任新成立公司的行政總裁，至2018年改名為「快狗打車」，當地有報道指改名引起中國司機不滿，表示曾有客人戲稱「有狗來接單了」，「接單尊嚴都沒有了」。

香港方面亦因「染紅」引起網民反感，聲言抵制，林凱源對此回應：「我唔想香港淨係講紅唔紅」，更曾在傳媒面前揚言：「大家扔晒你部電話，唔好用，入面所有嘢都中國製造。」在2019年社會運動期間，更被拍到旗下貨車出入警署，多重負面消息下，林凱源亦轉趨低調。

「快狗」融資及估值明顯落後Lalamove

「快狗」名字引起爭議後，更陸續出現裁員消息，據《新浪》報道，因改名一事令部份司機退出，定單量也急跌，2019年就傳出「快狗打車大量裁員，裁員約50%」。報道亦提到「公司不掙錢，業務增長疲軟。現在大環境不好，投資方也很謹慎。」快狗打車方對此回應，裁員屬正常人員流動。公司同期亦有招聘員工，整體人數並未減少。

內媒分析指，裁員暴露出快狗沉積已久的問題。包括公司整體管理混亂、執行能力差，令業務增長疲弱。並指為了與其他公司競爭，平台也通過降低抽佣等方式招募、留住司機，補貼商家培養用戶使用習慣。當持續燒錢形成習慣，平台很難在這一方面節省開支，放棄補貼就等於放棄市佔率。

今年1月，快狗在中國的主要競爭對手Lalamove（中國稱貨拉拉，同為香港公司）宣佈完成第八輪（F輪）15億美元融資，並創造出1個月內融資20億美元的紀錄，投後估值將達到100億美元，背後投資者亦星光熠熠，包括前四輪融資中都出現的清流資本（其重要投資人為高瓴資本），隨後紅杉中國、鐘鼎投資等都有加入。

對比58速運簡報中顯示，最新一期融資已是3年前（2018年），僅至B輪，估值維持在12億美元，明顯落後Lalamove。分析指，如果快狗打車短期內融資依舊困難，或影響其資金鏈，推斷公司疑急上市解決資金問題。

根據Fastdata發佈的《2019年上半年中國同城貨運網約車趨勢報告》，2019年首4月，Lalamove市佔率達到53.6%，高於快狗打車的24.6%。但兩間公司同時要面對去年滴滴打車成立的滴滴貨運以及滿幫集團的威脅；順豐亦於去年12月宣佈取得「網絡貨運道路運輸經營許可證」，加上近日Lalamove出現客人跳窗身亡事件，政策或受到影響，未知會否拖垮上市步伐。

曾稱「留返層樓畀其他人買」 去年520萬購入淘大花園

記者根據上市公司名稱58 Freight Inc查冊，發現擬上市公司於開曼群島成立，旗下持有天津五八到家科技及上海優搬網絡科技，兩間公司法定代表人皆為陳小華；而林凱源在港現持有9間公司，其中「GoGoVan Limited」成立初期已轉到離岸公司持有。

由於GOGOX經歷多次融資，以離岸公司持有，並以同股不同權架構運作，在有正式上市文件前難以推斷林凱源持股估值，但估計最少過億元。

另一方面，2017年林凱源曾自言仍家住公屋，「未有錢買樓」、「唔好再講買樓」，更強調人生若只為層樓，就不會有今日的GoGoVan，「頂，我真係買唔到樓啊……我做大事㗎嘛！」又笑稱寧願「留返層樓畀其他人買」，指因公事經常離港，「買樓都無用」。

記者根據公開資料，發現林凱源去年以520萬元購入牛頭角淘大花園一低層單位，《蘋果》亦就此事向他查詢，惟未獲回覆。

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