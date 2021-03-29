小米（1810）今晚舉行春季新品發佈會，主席雷軍正式發佈小米11 Pro，產品設計的目標是「Android機皇」。雷軍在發佈會上表示，去年年初小米進入高端手機市場，一年時間先後發佈了5款高端手機，已經初步站穩了高端手機市場。

會上雷軍發佈小米11 Pro和小米11 Ultra兩款手機，兩款手機均採用驍龍888處理器。小米11 Pro採用AMOLED四曲面柔性屏，防刮性能為上一代的2倍，有強大散熱系統，電池容量5000mAh，5千萬像素，全像素全向8核對焦。小米11 Pro售價由4,999元人民幣起，今晚開始預訂，星期五（4月2日）10點開賣。

雷軍指小米11 Ultra為拍照、廣角、視頻（影片）的三冠王，支援全8K拍攝、64點激光對焦，擁有長焦鏡頭、超廣角鏡頭，售價由5,999元人民幣起，電池容量5000mAh。小米指Ultra為「不斷向上探尋手機攝像天花板」。

另外小米推出硅氧負極電池，新材料加快充電速度，電量達5000mAh。小米表示，小米率先將新能源汽車電池技術應用於手機，兼顧快速充電、手感以及大電量，相信將是未來手機電池新方向。

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