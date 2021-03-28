【本報訊】新盤接連開賣並獲承接，刺激樓市氣氛在新春後顯著轉熱，惟買家於各區一輪搶盤後，盤源漸減，而業主對後市心態則轉強，甚至反價，令市場交投減少。中原地產指出，十大屋苑本周末錄得13宗成交，較上周末錄24宗下跌近半。

據中原地產統計，十大屋苑本周末錄約13宗成交，按周回落46%；其中鰂魚涌康怡花園及東涌映灣園雙雙「捧蛋」。美聯住宅部行政總裁布少明表示，本月樓市火熱，市場不乏「追價」入市個案，加上低息環境持續，在股市波動及套股換樓情況加劇下，利好樓市「新高價」頻現。

嘉湖三房620萬易手

按地區劃分，荔枝角美孚新邨本周末錄得3宗成交，成交量跑贏各區指標屋苑；紅磡黃埔花園、沙田第一城及天水圍嘉湖山莊則各錄兩宗成交。中原地產伍耀祖指，市場上盤源短缺，加上部份業主開始心雄，叫價進取，買家需要時間消化；嘉湖山莊本周末成交按周減少兩宗，最新為景湖居11座高層D室，實用面積544方呎，三房間隔，新近以620萬元沽出，呎價約11,397元。原業主於2010年以170萬元購入單位，持貨11年，現沽貨賬面獲利450萬元，單位升值2.6倍。

鰂魚涌太古城本周末日成交量跌50%至僅1宗。中原地產趙鴻運表示，盧山閣中層E室，實用面積670方呎，三房一廁，業主零議價下以1,200萬元售出，實用呎價1.8萬元。

青衣將軍澳成交續旺

部份地區成交繼續強勢，青衣區本月二手成交已突破百宗大關，創下十年來最旺紀錄。利嘉閣地產彭錦添表示，以藍澄灣為例，過往屋苑一個月錄5宗至6宗成交，本月已迅速錄15宗成交，急升兩倍。本月青衣區已錄得103宗成交，為政府設立額外印花稅（SSD）後最旺一個月。

盈翠半島2座高層B室，實用面積756方呎，剛以1,355萬元售出，滙豐銀行網上估價1,294萬元，造價較估價高5%。按土地註冊處資料顯示，上述單位原由兩名買家於2013年以852萬元聯名買入，2019年其中一方以1,200萬元購入餘下半數業權，另一方隨之「甩名」。是次沽出單位，距離「甩名」交易不足三年，買賣交易仍需付成交價半數的10%SSD稅項。以1,355萬元沽出單位、半數成交價徵收10%稅項計，需付67.8萬元。原業主賬面賺503萬元，扣除稅項、購入時釐印費及佣金，料賺381萬元。

另外，香港置業劉浩勤表示，整個將軍澳已錄469宗二手成交，超越今年1月錄415宗歷史新高水平，再度刷新買賣宗數紀錄，反映市場交投氣氛熾熱。