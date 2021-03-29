樓市氣氛暢旺，除了東涌外，青衣本月成交量亦已突破100宗大關，並罕見買賣雙方「和平分手」的取消交易個案。

青衣居屋青華苑B座低層12室，實用面積363方呎，屬無契樓，上周於自由市場以320萬元賣出，呎價8,815元，比市價低兩成。消息指，「賣方覺得賣平咗，提出想取消（交易）」，由於賣方仍未入本票，而且「買家話諗另外一些單位」，故回覆可以接受，雙方最終決定取消交易，屬「和平分手」。業主現重新放盤，綠表叫價260萬元，自由市場則未有叫價，要視乎需補地價多少，補價金額估計逾百萬元。

土地註冊處資料顯示，業主1986年以一手價16.07萬元（未補地價）買入上址，多年前因火災燒掉屋契，淪為無契物業。

新居屋青俊苑490萬破頂

青衣本月暫錄111宗成交，較2月份74宗再多五成。翠怡花園最旺佔16宗，其次是藍澄灣及盈翠半島，分別錄得15及14宗。區內新居屋青俊苑錄新高價，消息指B座高層1室，實用面積436方呎，於居屋第二市場以490萬元成交，呎價11,239元，兩價均創屋苑新高。原業主2015年以255.31萬元未補價買入，6年勁賺234.69萬元，升值逾九成。

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